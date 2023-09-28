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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وفد بريطاني يشيد بالإمكانيات التكنولوجية والفنية لجامعة القاهرة الدولية بـ6 أكتوبر

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

‏اصطحب المهندس أحمد ترك أمين عام جامعة القاهرة والدكتور محمد محسن العطار مساعد رئيس جامعة القاهرة للشؤون الأكاديمية لجامعة القاهرة الدولية، وفدا من رؤساء جامعات بريطانية وهي (جامعة إيست لندن، وجامعة إسيكس، وكلية الجراحين الملكية في أدنبرة) للتعرف على الجامعة الجديدة التى أسستها جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وشهد الجولة الدكتور محمد الشرقاوي مساعد وزير التعليم العالي، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت.

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وخلال الجولة، تم إطلاع الوفد على مشروع جامعة القاهرة الدولية والإمكانيات المزود بها، والتجهيزات التكنولوجية اللازمة لقاعات المحاضرات والمؤتمرات والمكاتب، حيث أجرى الوفد جولة في مباني الجامعة التي تم الإنتهاء منها، وحرم الجامعة والمساحات الخضراء.

وعقب الجولة، اجتمع  المهندس أحمد ترك أمين عام جامعة القاهرة و الدكتور محمد محسن العطار بالوفد ، وتم اطلاعهم  على تقدم جامعة القاهرة فى التصنيفات الدولية، والشراكات الدولية مع الجامعات الأجنبية، والبرامج الدراسية والدرجات العلمية المشتركة بين الجامعة والجامعات المتقدمة دوليًا.

وأشاد وفد الجامعات البريطانية، بمستوى جامعة القاهرة الدولية والتجهيزات التكنولوجية والفنية والإدارية والأكاديمية، وأبدوا رغبتهم في التعاون في مجالات الطب وطب الأسنان، والهندسة وعلوم الحاسب، والعلوم الإنسانية، وناقشوا آليات تنفيذ التعاون في أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر  أن  الدكتور محمد الخشت،قام بوضع حجر الاساس لجامعة القاهرة الدولية عام 2018، وأعلن حينها في مؤتمر صحفي كبير بحضور السيد وزير التعليم العالي ونخبة من قيادات الدولة والشخصيات العامة ان  جامعة القاهرة الدولية سوف تكون جامعة برامج. وبعد الانتهاء من التجهيزات لبدء الدراسة تكون جامعة القاهرة الدولية هي اول فرع دولي لجامعة حكومية أنشئت وتمت الدراسة بها. 

وكان الدكتور محمد الخشت قد اعلن بدء الدراسة بجامعة القاهرة الدولية في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور  دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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