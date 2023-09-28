انطلاق فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام.. اليوم

تنطلق اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام، والذي يستمر يومين، وتنظمه المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام، بمشاركة الجمعية المصرية لجراحة الأورام، والجمعية الكينية للأورام، والجامعة البريطانية في مصر، ومركز الملك فيصل التخصصي بالرياض، بهدف التعرف علي الجديد في مجالات البحث العلمي المتعلقة بعلوم الأورام المختلفة، والتي تشهد تطورا علمياً غير مسبوق ، وبرعاية وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار.



ويشارك في الجلسات النقاشية هذا العام ، العديد من الخبراء الأجانب والعرب والأفارقة ، ونخبة من أساتذة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة ، واستشاريو علاج الأورام والتخصصات الأخرى ، مثل أمراض وجراحة الصدر ، والمسالك البولية ، وجراحة الأورام ، والأشعة ، من جميع مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ، ومستشفيات الشرطة والقوات المسلحة.



ويُعقد المؤتمر برئاسة الدكتور شريف عبدالوهاب ، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام ، والدكتور رامي غالي ، والدكتور محمد البسيوني ، أساتذة علاج الأورام بجامعة عين شمس ، وبحضور الدكتور برانسيلاف جريميك ، أستاذ الأشعة والأورام بالمركز الطب الحيوي في جامعة صربيا ، والدكتور بير فيافر ، أستاذ علاج اورام الجهاز الهضمي ، بالدنمارك .



وأكد الدكتور شريف عبدالوهاب ، أن المؤتمر يتناول تقديم رؤية عامة للجديد في علاج أورام الرئة والبروستاتا والجهاز الهضمي ، والجديد في العلاج المناعي ، والعلاج الموجه .



كما يشتمل المؤتمر على ورش عمل ، للعلاج الإشعاعي ، لأورام الرقبة والرأس والصيدلة الإكلينيكية ، بالتعاون مع كلية الصيدلة ، بالجامعة البريطانية في مصر .