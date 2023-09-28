عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المجلس الأعلى للجامعات يوافق على بدء الدراسة بكلية العلوم جامعة الأقصر

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين

أكد رئيس جامعة الأقصر الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، موافقة المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على بدء الدراسة بكلية العلوم جامعة الأقصر مع بداية العام الدراسي 2023/2024.


وقال رئيس الجامعة، في بيان اليوم الخميس - إنه يمكن لأبناء الأقصر الالتحاق بكلية العلوم من خلال نظام التحويل، بالدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق لتقليل الاغتراب، من خلال الرقم القومي، وشهادة الثانوية العامة، متمنيًا التوفيق لكل الطلاب.


وأوضح البيان، أن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بكلية العلوم جاءت بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بالكلية طبقًا لمواصفات الجودة المعتمدة، مؤكدا أن الكلية أصبحت جاهزة لاستقبال الطلاب بدءا من يوم السبت المقبل الموافق 30 من سبتمبر، مشيراً إلى أن كلية العلوم بطيبة تضم عدة معامل منها: "الكيمياء، الجيولوجيا، الفيزياء، النبات، الحيوان"، وتضم كافيتريا، وملعب متعدد الأغراض، والمكاتب الإدارية، بجانب ملعب الكلية.


ووجه رئيس جامعة الأقصر، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وكل من ساهم في استصدار هذا القرار، ودعمهم اللا متناهي لجامعة الأقصر الوليدة، وذلك في إطار الحرص على تطوير منظومة التعليم الجامعي، مهنئا أهل الاقصر، بقرار الموافقة على بدء الدراسة في كلية العلوم، والتي توفر التخصصات العلمية لتقليل الاغتراب بين الطلاب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

ألفاظ خارجة.. شهود عيان يروون واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

صاحبة يا أغلي اسم فى الوجود.. وفاة الفنانة نجاح سلام

موظفة جامعة القاهرة| قصة عمرها 5 سنوات نهايتها بالرصاص.. تفاصيل صادمة

مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والمولات غدا.. اعرف التوقيتات

ترشيحاتنا

وزير التعليم: مفيش حاجة اسمها زي موحد في المدارس لكننا حددنا ضوابطه

وزير التعليم: اختيار الكفاءات التعليمية والترقيات من خلال "بنك القيادات"

البيت الأبيض يكشف عن اللقاء المرتقب بين بايدن ووفد الاتحاد الأوروبي

شاهد| قساوسة والآلاف من المواطنين يوثقون توكيلات تأييد للسيسي بالقاهرة

رغم ارتفاع الحرارة.. الأرصاد: أمطار رعدية اليوم بهذه المحافظات

وزير التعليم: أمن وسلامة الطلاب في المدارس أولويتنا و«أنا المسئول»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صافرة الموت الآزتيكية.. خبراء يعيدون الصوت الأكثر رعبا في العالم| شاهد

عبد اللطيف منيع يتأهل لأوليمبياد باريس 2024 بعد حصوله على برونزية صربيا

لليوم الثالث|النواب يواصلون التوقيع على نماذج تزكية المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية 2024

كتاب مُلهم.. خبيرة أمريكية توثق انبهارها بالقرآن الكريم بثلاثة أمور في سورة النحل|شاهد

فيديو

حب من طرف واحد.. تفاصيل مصرع موظفة بجامعة القاهرة على يد زميلها

الإعلامي نيشان يلقن ياسمين عز درسا والأخيرة ترفع دعوى ضده

تدهور اقتصادي عالمي غير مسبوق منذ أزمة كورونا.. مصر ليست الوحيدة

مقطع فيديو لفتاة تستمع للآيات القرانية يثير الجدل ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ