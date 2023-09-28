محافظ الإسكندرية: معارض «أهلاً مدارس» تستهدف رفع العبء عن المواطنين

وجّه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، بتنظيم معارض أهلاً مدارس لتوفير كافة المستلزمات والأدوات الدراسية والزى المدرسي لجميع المراحل التعليمية ومستلزمات الأسر بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

وفي هذا الصدد، تابع رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة معارض أهلاً مدارس التي أقيمت بمختلف المناطق وأحياء الإسكندرية، لإتاحة وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس من أقلام وكشاكيل وأدوات هندسية وألوان وغيرهم من الزي المدرسي والحقائب المدرسية، والأحذية وجميع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن المعارض تبيع للجمهور كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس الجاهزة أيضًا لسد احتياجات الطلبة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

يأتي هذا انطلاقاً من رؤية القيادة السياسية بتيسير وتوفير السبل اللازمة لبدء العملية التعليمية بإقامة معارض أهلا مدارس لتوفير كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.