القصة الكاملة لحريق نقابة المهندسين بـ الشاطبي وسط الإسكندرية

مع انقطاع التيار الكهربائي اليومي وعودته، اندلع حريق ببدروم نقابة المهندسين بالإسكندرية بمنطقة بالشاطبي، وسط المدينة.

وارتفعت أصوات جهاز إنذار الحريق، وعلى الفور توجه المسؤولين من السلامة والحماية بالنقابة لإخماده بوسائل الإطفاء المتوفرة بالنقابة وأخلوا الجراج من السيارات والأفراد وقاموا بفصل التيار الكهربي عن المبني.

كما تم الاتصال بإدارة الدفاع المدني والحريق (لتواجد دخان كثيف بالمكان ) والتي تواجدت على الفور وتم إخماد الحريق دون أي خسائر.

وبدأت الواقعة عندما تلقى قسم باب شرق بلاغا يفيد بنشوب حريق ببدروم نقابة المهندسين بالشاطبي، وعلى الفور تم الاتصال بإدارة الدفاع المدني والحريق (لتواجد دخان كثيف بالمكان) والتي تواجدت على الفور وتم إخماد الحريق دون أي خسائر أو إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق انقطاع التيار الكهربائي وعودته بشكل مفاجئ.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق في الواقعة.

وفي السياق، توجهت نقابة المهندسين بالإسكندرية، بالشكر للجهات المختصة وإدارة الدفاع المدني والحريق ومديرية أمن الإسكندرية واللواء عبد الخالق حجازي نائب مدير الأمن والعميد حسام عبده مأمور قسم باب شرق ومباحث باب شرق العقيد اسلام مجدي مفتش إدارة البحث والمقدم شادي عليوه رئيس مباحث قسم باب شرق والعميد السيد التلت مدير الأدلة الجنائية ورجال الدفاع المدني العميد محمد الديب مدير الهيئة والرائد محمد فوزي وتواجدهم خلال دقائق والتعامل بطريقة احترافية مع الحدث.

وأكدت النقابة - في بيان - أنها تقوم بممارسة عملها بشكل طبيعي في مواعيد العمل الرسمية لأعضائها.