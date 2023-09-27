تفاصيل الدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي في مؤتمر صحفي غدا

يعقد الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ورئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الخامسة مساء غداً الخميس الموافق 28 سبتمبر الجاري بمحافظة الإسكندرية.



ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الإعلان عن كافة تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وعدد الأفلام والدول المشاركة، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال فعاليات المهرجان وأهم الإصدارات وأعضاء لجان التحكيم.



يذكر أن الدورة الـ39 للمهرجان تفتتح فعالياتها يوم الأحد المقبل الموافق 3 أكتوبر بمكتبة الإسكندرية وتستمر حتى 5 أكتوبر، تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا.