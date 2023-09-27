رحلة حنظلة في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

عرض بالأمس على خشبة مسرح "قصر ثقافة الأنفوشي" العرض المصري " رحلة حنظلة " وهو العرض السكندري الوحيد المشارك في الدورة ١٣ من مهرجان الإسكندرية المسرحي.



تدور قصة عرض رحلة حنظلة حول القيود الفكرية التي تعاني منها المجتمعات، حيث يتبع البطل "حنظلة" سلسلة من المصائب، ما يدفعه لتطوير نظرته وفهمه لدوره كفرد في المجتمع، وتقدم المسرحية مشاهد كوميدية ناقدة ويشارك في العمل بالتمثيل الفنان كريم عبده ، سيف مرعي، ندا جمال ، اسلام بونزي، مروان محمود، ديكور دنيا عزيز ، مكياج وملابس مارينا عادل ، اضاءة أحمد طارق، المخرجين المنفذين يوسف جيكا ، عبد الرحمن هريدي،إعداد موسيقي محمد ابراهيم دراماتورج اشرف علي ، إخراج مروان محمود ، تأليف الكاتب الكبير سعد الله ونوس.

وانطلقت فعاليات المهرجان يوم ٢٢ سبتمبر بحفل إفتتاح الدورة الثالثة عشرة بمكتبة الإسكندرية و ذلك بحضور عدد من الفنان وعلي رأسهم الفنان أحمد رزق الذي تحمل الدورة أسمه ، الفنان حمدي الميرغني، الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان ، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان و احمد صيام و عارفة عبد الرسول والدكتورة رانيا فتح الله، والدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور جمال ياقوت، والملحن كريم عرفة و لفيف من الفنانين و محبي المسرح .



يشارك في المهرجان ١٤ عرضا مسرحيا من ١١ دولة وتم إختيار ثلات عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية بالمهرجان هذا العام، بالإضافة إلى عدة عروض من مختلف الدول العربية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة وقد اختارت اللجنة العروض التى ستشارك في المهرجان من ( مصر وفلسطين - اسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة ).

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي أسسه عام 2008 الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت ليكون المهرجان فرصة ومكان للفنانين المسرحيين الموهوبين ولكن ضعف الإمكانات كان يعرقل احلامهم وصرح بذلك تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان.