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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة وهبة عن مشاجرة لقاء سويدان وميدو عادل: أين حق المسرح والجمهور؟

بسمة وهبة
بسمة وهبة

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على صفع الفنانة لقاء سويدان الفنان ميدو عادل على وجهه في آخر ليالي عرض مسرحية "سيد درويش"، قائلة: "موضوع مقزز، ومضطرة إلى الحديث عنه، وفي برنامجنا لا ننحاز إلا للحق، والمخطئ سيحاسب".

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وأضافت "وهبة"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "جديد علينا كشعب مصري أن تصفع سيدة رجلا على وجهه، وبخاصة وسط الجموع على المسرح، وننحاز إلى حق الجمهور المصري".

وتابعت الإعلامية بسمة وهبة، أن : "أين حق المسرح مما حدث؟! أين احترام الجمهور المصري؟! أين حق الوسط الفني؟! ما حدث إساءة لجمهور المسرح ولكل العاملين به، لذلك نحن نسأل عن حق المسرح، وهذه الواقعة ستظل وصمة لن تمحى من تاريخ المسرح".

وتقدم الإعلامية بسمة وهبة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، من الإثنين إلى الأربعاء من كل أسبوع تناقش فيها ما يهم المشاهد المصري والعربي في كل الملفات والقضايا.

وخلال الأيام الماضية، تصدر اسم الإعلامية بسمة وهبة محركات البحث، وذلك بعدما نشرت صورتها بالحجاب وعلقت "عزيزي الحجاب اشتقت إليك"، وهو ما أحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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