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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بسمة وهبة: من حق أي شخص توافقت عليه الشروط الترشح لانتخابات الرئاسة

بسمة وهبة
بسمة وهبة

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية تفاصيل إطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن الهيئة أعلنت التفاصيل كاملة.

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وأضافت بسمة وهبة، مقدمة برنامج “٩٠ دقيقة”، المذاع عبر قناة “المحور”، مساء اليوم الاثنين، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قوامها 6 سنوات.


وتابعت الإعلامية بسمة وهبة، أن من حق أي شخص الترشح لخوض انتخابات الرئاسة في مصر لمن توافقت عليهم الشروط التي حددها الدستور والقانون، لافتة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات كشفت تفاصيل موعد الانتخابات والنتيجة والاعادة.


 

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