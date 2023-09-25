بسمة وهبة: من حق أي شخص توافقت عليه الشروط الترشح لانتخابات الرئاسة

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية تفاصيل إطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن الهيئة أعلنت التفاصيل كاملة.



وأضافت بسمة وهبة، مقدمة برنامج “٩٠ دقيقة”، المذاع عبر قناة “المحور”، مساء اليوم الاثنين، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قوامها 6 سنوات.



وتابعت الإعلامية بسمة وهبة، أن من حق أي شخص الترشح لخوض انتخابات الرئاسة في مصر لمن توافقت عليهم الشروط التي حددها الدستور والقانون، لافتة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات كشفت تفاصيل موعد الانتخابات والنتيجة والاعادة.



