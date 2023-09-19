بسمة وهبة توجه رسالة شديدة اللهجة لمحمد فراج

‏قالت الإعلامية بسمة وهبة، أن هناك فيلم للفنان محمد فراج مرشح لجائزة الأوسكار وأن الفنان محمد فراج فنان مجتهد منذ أول عمل فني له وهي مسرحية قهوة سادة مؤكدة أنها قد حضرت هذه المسرحية للمخرج العظيم خالد جلال والفنان محمد فراج هو نتاج ثمار المخرج خالد جلال.

‏وتابعت بسمة وهبة خلال برنامجها "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، أنها قد شاهدت فيديو صادم عبر منصات التواصل الاجتماعي وهو المؤتمر الصحفي للفيلم، مؤكدة أن المؤتمر الصحفي كان به العديد من التجاوزات و أنها لم تصدق ما تسمعه من تجاوزات من فنان شاب يبدأ حياته الفنية، وإن التريند والشهرة الوحيد الذي استطاع محمد فراج أن يحققها كانت بسبب خطوبته.



‏وأضافت انه كان هناك شخص يجلس بجانب الفنان محمد فراج في المؤتمر الصحفي لكنها لم تعلم من هو واكتشفت انه مخرج العمل وكان هناك سخرية منهم تجاه الصحفي لا تحتمل، مؤكدة أنها حزينة للغاية بسبب ما حدث لهذا الصحفي وانه تقبل كل هذه السخرية ولم يرد.