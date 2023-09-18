لم يستطع تمالك نفسه.. رد فعل محمد فراج بعد ترشيح أحدث أفلامه للأوسكار

تداول رواد مواقع التواصل فيديو للفنان محمد فراج ، بعد سماعه قرار لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في سباق الأوسكار، وترشيحها فيلم "فوي فوي فوي" للمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي بالأوسكار، حيث رافقت كاميرا الفيلم محمد فراج لتنقل ردة فعله بعد فوز فيلمه بالترشيح.

وعبر محمد فراج عن سعادته البالغة بعد استقباله للخبر ، و إعلان إسم فيلمه للمنافسة ضمن جوائز الأوسكار، وعلق مازحًا : "الخبر شرقني ".

وكانت فايزة هنداوي عضو لجنة المشاهدة بنقابة المهن السينمائية، قد أعلنت عن ترشيح فيلم "فوي فوي فوي" للمنافسة على جائزة أوسكار بصفته افضل فيلم دولي، ليكون الفيلم المصري الوحيد الذي ينافس على جائزة الأوسكار..

ونشرت فايزة صورة جمعت لجنة المشاهدة، وكتبت : "فيلم فوي فوي فوي هو الفيلم المصري المرشح للمنافسة على جائزة أوسكار أحسن فيلم دولي، بأغلبية أصوات لجنة الاختيار.. مبروك لكل صناع الفيلم ، من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.

فيلم فوي فوي فوي

ويعتبر فيلم "فوى فوى فوى" هو دراما كوميديا، وهو مستوحى من قصة حقيقية، ويحكي قصة حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر، ثم يلتقي بالعديد من الشخصيات ثم تتطور الأحداث.

أبطال الفيلم

والفيلم من بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي ،وهو من تأليف وإخراج عمر هلال. أخر أعمال بسنت شوقي . وكان أخر عمل للفنانة بسنت شوقي، هو مسلسل" علاقة مشروعة" الذى شاركت بيه فى الماراثون الرمضاني الماضى ، وهو من بطولة : ياسر جلال، مي عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، والعديد من النجوم، وهو من إخراج خالد مرعي وتأليف سماح الحريري، وإنتاج شركتى "Forever Drama مها سليم" وmedia Hub محمد السعدي.