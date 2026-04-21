مفاجأة جديدة.. بيراميدز يجهز الشيبى وزلاكة لمواجهة الزمالك

قال الإعلامي محمد طارق أضا، الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، بقيادة المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، يكثف جهوده بالتنسيق مع الجهاز الطبي لتجهيز المصابين قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، في لقاء يُعد من أهم محطات الفريق خلال المرحلة الحالية.

وكشف أضا عبر برنامج الماتش الذي يقدمه على قناة صدى البلد، أن الجهاز الفني يولي اهتمامًا خاصًا بملف المصابين، وعلى رأسهم الثنائي محمد الشيبي ومحمود زلاكة، حيث يعاني زلاكة من كدمة قوية في عضلة السمانة، بينما يشتكي الشيبي من آلام في الركبة، ما استدعى وضع برنامج تأهيلي مكثف لهما.

وأشار أضا إلى أن الجهاز الفني يسعى لتجهيز أكبر عدد ممكن من العناصر الأساسية قبل اللقاء، نظرًا لأهمية الثنائي في التشكيل، ورغبة الفريق في الظهور بكامل قوته أمام الزمالك في مباراة تحمل طابعًا مصيريًا للفريقين.