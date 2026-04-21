قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوابة الوظائف الحكومية 2026 تسهيلات جديدة للتقديم بدون مستندات
الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير: إطلاق نسخة مطورة لمنصة الحجز الإلكتروني
حكم أداء الحج عن المريض.. هل يجوز الحج بالنيابة؟
مسلح يقتــل كندية ويصيب آخرين بجروح في المكسيك
رابطة الأندية توضح شكل ونظام الدوري الممتاز في الموسم الجديد
مفاجأة جديدة.. بيراميدز يجهز الشيبى وزلاكة لمواجهة الزمالك
تطورات جديدة داخل الأهلي.. صفقتان قيد الحسم وتأجيل قرار أزمة زيزو
حالته حرجة ادعوله.. هبة السويدي تتكفل بعلاج طفل مصاب بحروق خطيرة
مأساة على مرأى الجميع | مصرع عروس الإسماعيلية دهساً تحت عجلات معدة رصف الطرق يشعل مواقع التواصل .. وصديقتها تروي القصة الكاملة
دعاء الفجر مكتوب كامل.. أفضل الأدعية المستجابة بعد الصلاة
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-4-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير: إطلاق نسخة مطورة لمنصة الحجز الإلكتروني

المتحف المصرى الكبير
المتحف المصرى الكبير
محمد الاسكندرانى

أعلن الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، إطلاق نسخة مطورة من منصة الحجز الإلكتروني لتذاكر دخول المتحف، في خطوة تستهدف تحسين تجربة الزائر وتسهيل إجراءات الدخول.

وهنّأ غنيم القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة والشعب المصري، على تصدر المتحف قائمة أكثر عشرة متاحف زيارة على مستوى العالم، واحتلاله المركز الثالث عالميًا، بعد استقطابه نحو 6.5 مليون زائر عقب الافتتاح الرسمي، معتبرًا ذلك تتويجًا لسنوات من العمل المتواصل.

 تقديم تجربة متكاملة للزائر

وأوضح أن فلسفة المتحف تقوم على تقديم تجربة متكاملة للزائر، لا تقتصر على مشاهدة الآثار فقط، بل تشمل سهولة الحجز، ويسر الدخول، وجودة الخدمات المقدمة، إلى جانب أسلوب تعامل العاملين داخل المتحف.

وأشار إلى أنه بعد فترة من التشغيل، تم رصد بعض الخطوات التي يمكن اختصارها في النسخة السابقة من موقع الحجز، ما دفع إلى تطوير المنصة لتبسيط الإجراءات وزيادة كفاءة الاستخدام، بما يتيح للزائر إتمام عملية الحجز بسرعة وسهولة ووضوح.

وفي سياق متصل، لفت غنيم إلى رصد عدد من المواقع المزورة داخل مصر وخارجها، كانت تقلد الموقع الرسمي وتوقع بعض المستخدمين في فخ الاحتيال، مؤكدًا أنه تم تغيير نطاق الموقع إلى (.EG) لتعزيز الحماية، ومنح المنصة طابعًا رسميًا مرتبطًا بمصر، بما يرفع مستوى الأمان ويحد من عمليات التزوير.

وأكد أن النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني لحجز تذاكر المتحف تم الإعلان عنها رسميًا ضمن بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار المصرية، داعيًا الزوار إلى الاعتماد على القنوات الرسمية فقط عند الحجز.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

نيسان جوك موديل 2021
نيسان جوك موديل 2021
نيسان جوك موديل 2021

فيات 128 موديل 1980
فيات 128 موديل 1980
فيات 128 موديل 1980

أميرة سيد مكاوي
أميرة سيد مكاوي
أميرة سيد مكاوي

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

