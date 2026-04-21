الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير: إطلاق نسخة مطورة لمنصة الحجز الإلكتروني

أعلن الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، إطلاق نسخة مطورة من منصة الحجز الإلكتروني لتذاكر دخول المتحف، في خطوة تستهدف تحسين تجربة الزائر وتسهيل إجراءات الدخول.

وهنّأ غنيم القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة والشعب المصري، على تصدر المتحف قائمة أكثر عشرة متاحف زيارة على مستوى العالم، واحتلاله المركز الثالث عالميًا، بعد استقطابه نحو 6.5 مليون زائر عقب الافتتاح الرسمي، معتبرًا ذلك تتويجًا لسنوات من العمل المتواصل.

تقديم تجربة متكاملة للزائر

وأوضح أن فلسفة المتحف تقوم على تقديم تجربة متكاملة للزائر، لا تقتصر على مشاهدة الآثار فقط، بل تشمل سهولة الحجز، ويسر الدخول، وجودة الخدمات المقدمة، إلى جانب أسلوب تعامل العاملين داخل المتحف.

وأشار إلى أنه بعد فترة من التشغيل، تم رصد بعض الخطوات التي يمكن اختصارها في النسخة السابقة من موقع الحجز، ما دفع إلى تطوير المنصة لتبسيط الإجراءات وزيادة كفاءة الاستخدام، بما يتيح للزائر إتمام عملية الحجز بسرعة وسهولة ووضوح.

وفي سياق متصل، لفت غنيم إلى رصد عدد من المواقع المزورة داخل مصر وخارجها، كانت تقلد الموقع الرسمي وتوقع بعض المستخدمين في فخ الاحتيال، مؤكدًا أنه تم تغيير نطاق الموقع إلى (.EG) لتعزيز الحماية، ومنح المنصة طابعًا رسميًا مرتبطًا بمصر، بما يرفع مستوى الأمان ويحد من عمليات التزوير.

وأكد أن النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني لحجز تذاكر المتحف تم الإعلان عنها رسميًا ضمن بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار المصرية، داعيًا الزوار إلى الاعتماد على القنوات الرسمية فقط عند الحجز.