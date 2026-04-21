حالته حرجة ادعوله.. هبة السويدي تتكفل بعلاج طفل مصاب بحروق خطيرة

كشفت هبة السويدي مؤسِّسة ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة ومستشفى أهل مصر للحروق، عن تطورات الحالة الصحية لطفل يُدعى “علي”، بعد تعرضه لحروق بالغة، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”.

وأوضحت السويدي أنه تم توفير سرير رعاية مركزة للطفل داخل مستشفى أهل مصر، حيث جرى نقله بالفعل منذ عدة ساعات، في خطوة مهمة ضمن محاولات إنقاذ حياته.

وأشارت إلى أن حالة “علي” ما زالت حرجة للغاية، مطالبة الجميع بالدعاء له، خاصة مع اقترابه من إجراء جراحة دقيقة، حال استقرار حالته الصحية.

وأضافت أن الأطباء يترقبون نتائج تحاليل الدم واستقرار التنفس، تمهيدًا لإدخاله غرفة العمليات لإزالة الجلد المحترق، على أن يتم لاحقًا تجهيزه لإجراء عمليات زراعة جلد.

وكشفت هبة السويدي عن حجم المأساة، موضحة أن الطفل يبلغ من العمر 9 سنوات، وقد تعرض لحروق بنسبة 88% منذ 9 أيام، فيما أصيب والده بحروق وصلت إلى 40% أثناء محاولته إنقاذه.