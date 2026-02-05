هبة السويدي : عند التعرض لحرق يجب وضعه تحت ماء فاترة 20 دقيقة ثم التوجه للمستشفى

قالت الدكتورة هبة السويدي مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، إنّ علاج حالات الحروق، وخاصة الحالات الحرجة، مكلف جدًا، موضحة أن حالة الشاب إبراهيم وحدها كلفت حوالي 3 ملايين و600 ألف جنيه.

تغيير الضمادات تحت المخدر

وأوضحت أن مرضى الحروق يقيمون في العناية المركزة لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، وكل يوم في العناية المركزة يكلف نحو 40 ألف جنيه، إضافة إلى العمليات اليومية، وتغيير الضمادات تحت المخدر، خاصة للأطفال الذين لا يتحملون الألم.

برامج التأهيل النفسي

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ التكلفة تشمل النظام الغذائي الخاص بكل مريض وبرامج التأهيل النفسي والعلاج الطبيعي منذ دخول المريض المستشفى.

تقديم الرعاية الشاملة

وأكدت أن رعاية مرضى الحروق موضوع كبير جدًا ومعقد، لكن كل ذلك يتم بجهود المؤسسة وبتوفيق الله تعالى، مشيرةً، إلى أن المؤسسة تعمل بدون أي غرض ربحي، وتركز على تقديم الرعاية الشاملة للمصابين.

وقدمت الدكتورة هبة السويدي نصيحة عاجلة لأي شخص يتعرض لحرق، قائلة: "أول شيء يجب فعله هو وضع الحرق تحت ماء فاترة من الحنفية لمدة 20 دقيقة بالثانية، لا باردة ولا ساخنة، ثم التوجه مباشرة إلى المستشفى".

وشددت على أن استخدام معجون الأسنان أو أي مواد أخرى غير مقبول تمامًا، لأن الخطوة الأساسية هي التبريد الفوري بالماء الفاتر قبل العلاج الطبي.

