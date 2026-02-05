قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

هبة السويدي: استيراد الجلد الطبيعي من الخارج ساهم في رفع نسبة النجاة من الحروق

محمد البدوي

قالت الدكتورة هبة السويدي مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، إنهم نجحوا لأول مرة بمصر في إجراء عملية زراعة جلد طبيعية لشاب اسمه إبراهيم، كان يعاني حروقًا بنسبة 75٪؜ بعد حادث مأساوي أثناء عمله في محل الحلاقة.

 تنظيف أدوات الحلاقة بالسبرتو

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن إبراهيم تعرض للاشتعال أثناء تنظيف أدوات الحلاقة بالسبرتو، ما أدى إلى إصابته بحروق داخلية وخارجية شديدة.

متابعة دقيقة لحالة المريض

وأوضحت السويدي أن إبراهيم خضع لـ 45 عملية جراحية خلال 80 يومًا، وظل صامتًا ومتحملًا طوال فترة العلاج، مؤكدة أن مثل هذه الحالات تتطلب متابعة دقيقة لحالة المريض، خاصة مع وجود حروق داخلية ناجمة عن استنشاق الدخان والغازات الناتجة عن النار.

 الأصعب على الإطلاق

وأشارت إلى أن العملية كانت الأصعب على الإطلاق، لكنها نجحت بفضل الإرادة البشرية والفريق الطبي المتخصص.

 ثقافة التبرع بالأعضاء

وقالت هبة السويدي إن مصر تفتقر حاليًا إلى ثقافة التبرع بالأعضاء أو القوانين المنظمة لذلك، لذلك اضطر الفريق إلى استيراد الجلد الطبيعي من الخارج لتغطية حالات الحروق الحرجة، وهو ما مكّنهم من رفع نسبة النجاة لدى المصابين من 20٪؜ سابقًا إلى 75٪؜ تقريبًا، مع إمكانية زيادتها مستقبلاً.

كوادر مستشفى أهل مصر 

وأشارت الدكتورة هبة السويدي إلى أن نجاح العملية يعكس قدرة كوادر مستشفى أهل مصر على مواجهة أصعب التحديات الطبية، مؤكدة أن المؤسسة تعمل دون أي غرض ربحي وتهدف إلى إنقاذ حياة المرضى وتمكينهم اجتماعيًا بعد العلاج، وهو ما يجعل الإنجاز الطبي قصة نجاح حقيقية وفخرًا لمصر والمنطقة.
 

