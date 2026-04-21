حكم أداء الحج عن المريض.. هل يجوز الحج بالنيابة؟

يتساءل كثيرون عن حكم أداء الحج عن المريض خاصة إذا كان الشخص يعاني من مرض يمنعه من السفر أو أداء المناسك بنفسه، وهو ما يحير عدد كبير من الناس حول حكم الحج بالنيابة وشروطه، حيث يعد الحج فريضة عظيمة على كل مسلم مستطيع، لكن هل في حالات العجز الدائم بسبب المرض يجوز الإنابة في الحج وفق ضوابط محددة. 

هل يجوز الحج بالنيابة؟

يبحث كثير من الناس عن شروط الحج عن الغير، وحكمه، وكيفية أدائه بالشكل الصحيح لضمان قبوله، وفي السطور التالية نوضح كل ما يتعلق بـ حكم الحج عن المريض.

في البداية، أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، إجازة الإنابة عن الإنسان غيره في الحج أو العمرة إذا كان مريضًا لا يستطيع أن يحج بنفسه.

حكم أداء الحج عن المريض

واستشهدت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية، بما ثبت عن ابن عباس أن رجلا سأل النبي صلي الله عليه وسلم قائلا "إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت علي راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه؟"، قال صلي الله عليه وسلم "أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئ؟"، قال "نعم"، قال "حج عن أبيك".

وأوضحت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية أن هذا الحكم يتم إسقاطه إذا كان من يٌحج عنه؛ مريضًا مرضًا لا يرجي برؤه أما إذا كان صحيحًا أو مريضا مرضا يرجي شفاؤه فلا يجوز له أن ينيب عنه.

كيفية أداء الحج بالنيابة عن المتوفى

وفي السياق، قال الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء إنه يكفي للمُسلم عند تأدية مناسك الحج عن شخص آخر، أن يقول في البداية «لبيك اللهم بحجة عن والدي»، ولا يشترط قول ذلك عند كل منسك.

وأوضح «عويضة» في إجابته عن سؤال: «كيفية الحج عن الوالد المتوفي فأريد أن أقوم بحجة عن والدي المتوفى، فهل ينبغي أن أنوي ذلك عند كل منسك من مناسك الحج؟»، أن من يحج لوالده ليس عليه أن يقول وهبت ما أفعله لأبي، عند كل منسك من مناسك الحج.

وأضاف أنه يكفي عند البداية بأن يقول: «لبيك اللهم بحجة عن والدي»، مشيرًا إلى أنه بهذه الكلمة يدخل في المنسك بالنية عن الوالد، وهي تفي بكل ما فيه من أمور ومناسك، فلا ينبغي قول: الطواف لأبي والوقوف بعرفة لأبي، ورمي الجمرات عن والدي وهكذا.

أركان الحج

ومن جانبها، بيّنت دار الإفتاء المصرية، أن الحج تشريع لتحقيق التوحيد والعبودية الحقة لله رب العالمين، وهو تدريب على الالتزام والاستقامة على الأمر، ومن ثَم اشتملت رحلته على شعائر وحرمات.

واستشهدت «الإفتاء » عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «ما هي أركان الحج؟»، بقول الله تعالى: «ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ» الآية 30 من سورة الحج، ويقول سبحانه: «ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ» من الآية 32 من سورة الحج، ومن ثم فأركان الحج أربعة، وهي : «الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة».

حكم أداء الحج عن الشخص المريض الحج أداء الحج هل يجوز الحج بالنيابة مجمع البحوث الإسلامية البحوث الإسلامية حكم أداء الحج عن المريض الحج عن المريض أداء الحج عن المريض

