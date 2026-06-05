رئيس البرلمان اللبناني: حزب الله مستعد للانسحاب من الجنوب مقابل شرطين

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، يوم الجمعة أن حزب الله مستعد للانسحاب من الجنوب مقابل انسحاب إسرائيلي ووقف نار شامل، مؤكدا اتفاقه مع الحزب المتمركز في جنوب لبنان.

وأشار رئيس البرلمان اللبناني، إلى موافقته على وقف النار لكن دون قيد أو شرط كما جاء في اتفاق واشنطن.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن المجلس الوزاري المصغر لم يصوت الليلة الماضية على قرار بوقف إطلاق النار في لبنان.

وأشارت الصحيفة العبرية “ يديعوت أحرونوت ” إلى أن نتنياهو لم يعرض على المجلس قرارا لوقف إطلاق النار بلبنان بعد إعلان الأمين العام لحزب الله رفضه.

وذكرت يديعوت أحرونوت أيضا : نتنياهو قال إنه لا اتفاق الآن وأن حزب الله يعارضه وإذا حدث تغيير سيطرح مقترحا للتصويت.

وفي سياق متصل ؛ شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارتان على أطراف بلدتي النبطية الفوقا وميفدون جنوبي لبنان.