رامي صبري يعلن إلغاء حفل في الإسكندرية لهذا السبب

أعلن الفنان رامي صبري عن الغاء حفله الاخير في الاسكندرية بسبب عدم الاتفاق مع منظمي الحفل .

كتب صبري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :٠ بعتذر لجمهوري في الاسكندرية لعدم حضوري حفل كلية أداب اللي كان مقرر إقامته يوم الخميس الموافق 28/9/2023

لعدم إلتزام منظم الحفلات وليد منصور بالاتفاقات بيننا لذلك قررنا إلغاء الحفل. وشكرًا ".



ويستعد الفنان رامي صبري لإحياء حفل غنائي مع الفنان أحمد سعد والفنان بدر الشعيبي، في دولة الكويت يوم 22 سبتمبر الجاري.

وتتوافر تذاكر حفل أحمد سعد ورامي صبري وبدر الشعيبي، في الفئات السعرية التالية: (150 دينارًا كويتيًا، 120 دينارًا كويتيًا، 100 دينار كويتي، 80 دينارًا كويتيًا، 70 دينارًا كويتيًا، 50 دينارًا كويتيًا، 40 دينارًا كويتيًا، 30 دينارًا كويتيًا).