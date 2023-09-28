انطلاق موسم جني محصول الزيتون من قرية الشباب بالعريش

استعدت مزرعة الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء ، لانطلاق فعاليات مهرجان حصاد الزيتون من قرية الشباب خلال الأسبوع القادم ,وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وتفقد ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء اليوم المعصرة للتأكيد على استعدادا لاستقبال محصول الزيتون من المواطنين ، مقابل اجر تنافسي قياسها بأسعار المعاصر الخاصة.





زيت الزيتون:

وقال ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بتلمحافظة ، ان إنتاج زيت الزيتون بعدد من المراحل، أولا غسيل الزيتون وفرزة والتخلص من الشوائب العالقة والأوراق وغيرها، ثم المرور على وحدة الجرش، وبعدها الكبس لاستخلاص زيت الزيتون، والتعبأة في تنكات ، وبعدها في زجاجات بسعات مختلفة..حيث يجري عصر الزيتون على البارد وبدون أي معاملات كيميائية فهو الأفضل صحيا.



واكد إيهاب ، أن معصرة الزيتون تضم 2 خط انتاج بطاقة 5 طن في الساعة، تنتج سنويًا نحو 850 طن من زيت الزيتون، لافتا الي قيام المحافظة بتذليل كافة العقبات أمام مصانع ومعاصر الزيتون .



وأشار إلي أن معصرة الشباب خلال الأسبوع المقبل، ستتلقى محصول الزيتون تمهيدًا لبدء عملية العصر، فيما يستقبل مصنع تخليل مجصول الزيتون لبدء عملية التخليل خلال أسبوعين ويتم تشغيله تجريبيا تمهيدا لتشغيله سنويا، موجهًا بتذليل كافة العقبات من أجل أن تتم عمليات التخليل والعصر طبقًا للمواصفات.

