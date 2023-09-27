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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف شمال سيناء تنظم البرنامج الصيفي للأطفال بالمساجد الكبرى بمدن وقرى المحافظة

البرنامج الصيفي للاطفال
البرنامج الصيفي للاطفال بمساجد سيناء

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء،   البرنامج الصيفي  للاطفال في المساجد الكبرى بمدن وقرى المحافظة،  بناء على تكليفات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .
 

وقال فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء،  أنه تم تنفيذ البرنامج بالمسجد الكبير بقرية الجفجافة مركز الحسنة.ومسجد نخل الكبير .

 

الاهتمام بالرياضة:

وتضمن البرنامج  إقامة مباراة كرة قدم لأطفال البرنامج الصيفي برفقة إمام المسجد ودرس عملى  للتدريب على:
الاهتمام بالرياضة والحفاظ على صحة الجسم
التحلى بمكارم الأخلاق، والروح الرياضية.  ونبذ العنف ، وعدم التعصب.، تحت إشراف  الشيخ صلاح حسينى رئيس الإرشاد ونشر الدعوة، وأداء ومتابعة  الشيخ محمود سعيد إمام وخطيب المسجد.

كما توزيع الجوائز على الطلاب المتميزين بالبرنامج الصيفى   وتكريم الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم ، بحضور كريم من أهالي حى الفواخرية بالعريش ورواد المسجد الكرام.

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