عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يتفقد سيارات المواد الغذائية في العريش

قافلة المواد الغذائية
قافلة المواد الغذائية بالعريش

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه اماني رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، سيارات قافلة المواد الغذائية المقدمة من وزارة الزراعة لأبناء شمال سيناء، كهدية من فخامة السيد الرئيس، وذلك في مدينة العريش.

 

تخفيض  50%:


وأكد المحافظ, علي الأقبال الكبير من المواطنين على الشراء حيث ان السلع الغذائية والمواد الأساسية تباع بتخفيضات تصل الي 50% عن الأسواق الخارجية، لافتا الي أن القافلة الزراعة تضم 41 سيارة محملة بـ 75 طن من السلع الضرورية والتي تصل الي 90 صنف منها اللحوم والدواجن والبيض والالبان والأرز والسكر والخضراوات والطماطم والبطاطس والبصل وجميع أنواع البقوليات.
 

أضاف المحافظ، أنه تم توزيع السيارات علي مختلف مدن ومراكز المحافظة لتحقيق الاستفادة الكبرى من القافلة بحيث تصل الي جميع المواطنين وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومجالس المدن.


وجه المحافظ  الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على الدعم المتواصل لأبناء محافظة شمال سيناء والتوجيه بتخفيف العبء عنهم، كما وجه الشكر الي وزارة الزراعة وجميع الوزارات التي تقوم بدعم شمال سيناء.


بدورها قالت أماني رسلان مدير عام التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أن القافلة ضمن مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» والتي تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50%.

txt

هدية الرئيس.. شوشة يستقبل قافلة غذائية من وزارة الزراعة لأبناء شمال سيناء

سيناء قافلة المواد الغذائية الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

فتاة مصر الجديدة.. القصة الكاملة لإنهاء شاب حياة خطيبته السابقة

شاب ينهي حياة خطيبته وسط الشارع بمصر الجديدة.. فيديو

1900 جنيه رسميًا|تراجع تاريخي يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

رد مفاجئ من سيد عبد الحفيظ على إمكانية توليه رئاسة الأهلي

أعلى سعر فائدة.. تفاصيل شهادة القمة من بنك مصر

ظهرت بوجهها| القصة الكاملة للمنشدة المنتقبة.. وسبب خلعها النقاب بشكل مفاجئ

ترشيحاتنا

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة بداية الأسبوع واحذروا هذه الظاهرة

‏الرئيس السيسي: نثق في الله وبقدرة شعبنا الصامد على تخطي الصعاب

الرئيس السيسي لـ شيخ الأزهر: أحسنتم على كلمتكم الشاملة العميقة

أحسنتم.. السيسي يشيد بكلمة شيخ الأزهر في احتفالية المولد النبوي

بموافقة من الحكومة.. بريطانيا تبدأ في اكتشاف مشروع نفط حقل الشمال

نواب حماة الوطن يتوافدون على البرلمان لتزكية الرئيس السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. إطلالات تبرز جمال لورا عماد طليقة شريف منير

لغز رياضي يترك مئات البريطانيين في حيرة.. هل تستطيع حله

4 أسباب غير متوقعة تؤدي لحدوث النزيف الداخلي.. احذرها

بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات متنوعة للفنانة حلا شيحة

فيديو

باخد 500 جنيه في الساعة.. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة الحرام بالجيزة

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ