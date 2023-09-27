محافظ شمال سيناء يتفقد سيارات المواد الغذائية في العريش

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه اماني رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، سيارات قافلة المواد الغذائية المقدمة من وزارة الزراعة لأبناء شمال سيناء، كهدية من فخامة السيد الرئيس، وذلك في مدينة العريش.

تخفيض 50%:



وأكد المحافظ, علي الأقبال الكبير من المواطنين على الشراء حيث ان السلع الغذائية والمواد الأساسية تباع بتخفيضات تصل الي 50% عن الأسواق الخارجية، لافتا الي أن القافلة الزراعة تضم 41 سيارة محملة بـ 75 طن من السلع الضرورية والتي تصل الي 90 صنف منها اللحوم والدواجن والبيض والالبان والأرز والسكر والخضراوات والطماطم والبطاطس والبصل وجميع أنواع البقوليات.



أضاف المحافظ، أنه تم توزيع السيارات علي مختلف مدن ومراكز المحافظة لتحقيق الاستفادة الكبرى من القافلة بحيث تصل الي جميع المواطنين وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومجالس المدن.



وجه المحافظ الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على الدعم المتواصل لأبناء محافظة شمال سيناء والتوجيه بتخفيف العبء عنهم، كما وجه الشكر الي وزارة الزراعة وجميع الوزارات التي تقوم بدعم شمال سيناء.



بدورها قالت أماني رسلان مدير عام التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أن القافلة ضمن مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» والتي تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50%.