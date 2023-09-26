أوقاف شمال سيناء تشارك في حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

تشارك مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء ، في الإعلام عن الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ، والمقرر تنفيذها أول شهر أكتوبر القادم ولمدة 4 أيام ، تحت رعاية الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة والدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي.

وأكد الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة، أن مديرية الأوقاف ستقوم بالإعلان عن الحملة بالمساجد الكبرى، لحث المواطنين على تطعيم جميع الأطفال من سن يوم وحتى سن ١٠سنوات.

50 امام وخطيب :

جاء ذلك في اجتماع ، مع الشيخ حسين البنداري مدير المتابعة بمديرية الأوقاف، حيث تم إلقاء محاضرة توعوية مع عدد 50 أمام وخطيب بمسجد ألنصر ، بالعريش في إطار الدورة التدريبية ال180 لائمة المساجد بمدن وقرى المحافظة.

وأوضح أن الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم وحتى 10سنوات مجانا وأن التطعيم للمصريين وغير المصريين من منزل الي منزل وبجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات.

وأشار فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحى، إلى مشاركة 5 مساجد كبرى داخل مدينة العريش للإعلام عن الحملة، لافتا إلى أن شلل الأطفال هو كابوس لابد من السيطرة عليه من أجل سلامة الأجيال القادمة وتحقيق مستقبل صحي أفضل لأطفالنا،

وأوضح أن الإدارة وضعت خطة اعلامية مكثفة لحث الأهالي على عملية التطعيم ضد شلل الأطفال، والعمل على ضرورة وصول الحملة لجميع الأحياء والمنازل .

وأشار إلى توزيع رسائل توعوية إلى أئمة المساجد للتنويه عن الحملة بخطبة الجمعة القادمة.