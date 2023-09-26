قيادات مستقبل وطن بسيناء تحرر توكيلات ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة

بدأت الكوادر التنظيمية وقيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة شمال سيناء، تحرير توكيلات ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بمكاتب الشهر العقاري بمدن المحافظة ، من خلال قواعده المنتشرة على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول للاستحقاق الدستوري، وفتح باب الترشح لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وقال يسري جاسر أمين التنظيم بالحزب، أنه الحزب يتابع التسهيلات أمام المواطنين في مكاتب الشهر العقاري بمدن المحافظة لتحرير التوكيلات، إعمالا لما نص عليه الدستور والقانون في هذا الشأن.

تحرير التوكيلات:

كما يتابع حزب مستقبل وطن تسهيل تحرير التوكيلات، انطلاقا من تعهد الحزب بدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وتسخير كافة الإمكانيات والمقرات على مستوى المحافظة ضمن الحملة الانتخابية للرئيس السيسي.

ويواصل الحزب خلال الفترة المقبلة عقد سلسلة اللقاءات الجماهيرية لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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