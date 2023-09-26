اللواء شوشة: إقامة المجمع الصناعي بمدينة العريش بتكلفة 50 مليون جنيه

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، ان المجمع الصناعي، الذي تم انشاؤه مؤخرا اقيم في منطقة الصناعات الحرفية في المساعيد بالعريش بتكلفة اجمالية 50 مليون جنيه بتمويل من وزارة التخطيط بواقعة "25 مليون جنيه انشاءات-25 مليون جنيه معدات"، .



43 كاملة التشطيب:

وقال أن المجمع يضم عدد 48 ورشة مجهزة بمختلف الأدوات والمعدات "منهم 43 وحدة كاملة التشطيب ومجهزة بالماكينات والمعدات اللازمة للتشغيل"، وذلك+ للعمل في مختلف الأنشطة الحرفية المتنوعة.

مشيرا الى ان الورش الصناعية تتنوع مابين ورس للنجارة والألوميتال والكريتال وتعبئة المواد الغذائية والصناعات البلاستيكية وكبس الخراطيم، وغير ذلك من الصناعات الحرفية.



حيث تتيح هذه الورش، فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة ، وتعتمد علي الثروات الطبيعية التي تتوافر في المحافظة بكميات كبيرة.