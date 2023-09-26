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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هدية الرئيس.. شوشة يستقبل قافلة غذائية من وزارة الزراعة لأبناء شمال سيناء

قافلة غذائية من وزارة
قافلة غذائية من وزارة الزراعة لأبناء سيناء

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قافلة المواد الغذائية المقدمة من وزارة الزراعة لأبناء شمال سيناء، كهدية من الرئيس السيسي، في حضور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، بركات محمد علي، مدير عام التلقيح الصناعي بوزارة الزراعة.

وجه المحافظ الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الدعم المتواصل لأبناء محافظة شمال سيناء والتوجيه بتخفيف العبء عنهم، كما وجه الشكر الي وزارة الزراعة وجميع الوزارات التي تقوم بدعم شمال سيناء. 
 

41 سيارة

وأكد المحافظ، أن قافلة وزارة الزراعة تضم 41 سيارة محملة بـ 75 طن من السلع الضرورية من بينها اللحوم والدواجن والبيض والالبان والأرز والسكر والخضراوات والطماطم والبطاطس والبصل وجميع أنواع البقوليات، حيث سيتم بيعها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50%.
وأضاف المحافظ، أنه على هامش القافلة سيتم توزيع المواد الغذائية وحلوي المولد على المواطنين المستحقين مجانًا، دعمًا للأسرة السيناوية بناء على توجيهات فخامة السيد الرئيس، مشيرًا إلى قيام وزارة الزراعة بتنفيذ قافلة بيطرية لعلاج المواشي تضم 10 سيارات من الادوية والمستلزمات الطبية البيطرية والامصال واللقاحات وفحص الحيوانات والماشية مجانا بالإضافة إلى صندوق التأمين على الماشية وذلك لدعم وحماية الثروة الحيوانية لأبناء شمال سيناء.
 

وكان الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أطلق صباح اليوم أكبر قافلة للسلع الغذائية والخدمات البيطرية إلى محافظة شمال سيناء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

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