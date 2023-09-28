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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء الدراسة السبت في 129 مدرسة بمراكز سيناء

مدارس سيناء تستقبل
مدارس سيناء تستقبل الطلاب السبت المقبل

 

استعدت محافظة شمال سيناء،  لاستقبال العام الدراسي الجديد 23..24 م.. حيث تستقبل 129 مدرسة بمراكز المحافظة يوم السبت  18257 طالبا وطالبة ،موزعين على  المدارس في مختلف المراحل التعليمية بالادارات التعليمية بالمراكز.بناءا على تكليفات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم،  وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

 

الفترة الصباحية:

 

وقال  حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، ان الدراسة تبدا في الفترة الصباحيه بإدارة العريش في 12 مدرسة بإجمالي 9240 طالبا وطالبة وهى:

 ال ذكرى،  وال ايوب   والشهيد طيار  جميل وهبى،  وتجمع الصالحين الابتدائية،  وزارع الخير، وعايش الأسمر، والعاشر من رمضان، وبسمة سعيد راشد، وفاطمة الزهراء الاعدادية، والمساعيد بنين، وعمر شكرى الثانوية ، وعماد الدين الثانوية.

وفي بئر العبد مدرستى بئر العبد الابتدائية وبئر العبد الإعدادية بإجمالى 1870 طالبا وطالبة ، وفي الحسنة 75 مدرسة بإجمالى عدد طلبة 5430طالبا وطالبة  وفي نخل 40 مدرسة بإجمالى  1717طالبا وطالبة .

وأشار حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إلى أن الدراسة ستبدأ في  جميع المدارس في مختلف المراحل التعليمية اعتبارًا من  يوم الأحد المقبل .. حيث تم التنسيق  مع شركة مياه الشرب بالعريش لتلبية احتياجات المدارس من مياه الشرب، مع التشديد على تطهير الخزانات الخاصة بها في جميع المدارس.

وقال ،انه تم إجراء أعمال الصيانة الشاملة لـ 10 مدارس على مستوى المحافظة، وتم زيادة أعداد الفصول في مدرسة نجع شبانة التي أنشئت بالجهود الذاتية إلى 12 فصلا.

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محافظ شمال سيناء يتفقد طريق الفاتح بالعريش

 

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