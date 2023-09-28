احتفالا بذكرى نصر أكتوبر.. مهرجانات وأنشطة متنوعة في سيناء

استعدت محافظة شمال سيناء لاحتفالات الذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيدة بشمال سيناء، وذلك بتنفيذ عدد من المهرجانات والأنشطة بمشاركة مديريات الزراعة والشباب والرياضة والثقافة، تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.



سباق الهجن

وأكد اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ شمال سيناء، والمشرف العام على سباق الهجن، أنه تم تجهيز منطقة المضمار بالكيلو 17 غرب مدينة العريش للاستعداد لسباق الهجن، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

يأتى السباق بمضمار الهجن هذا العام فى إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقال إيهاب بيتا، مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن السباق سوف يبدأ يوم السبت المقبل، ويستمر حتى نهاية يوم الأحد، بالتنسيق مع اللجنة المركزية بديوان عام المحافظة، ورئيس مجلس مدينة العريش، وعدد من مدراء ورؤساء المديريات.

وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة أنه سوف تقام عدة فعاليات على هامش المهرجان، مثل عرض المشغولات اليدوية «هاند ميد»، ومنتجات التراث السيناوي.

من جهته، قال أشرف المشرحاني، رئيس فرع ثقافة شمال سيناء، إن هناك عروضا فنية ومهرجانات، سوف تقام على هامش المهرجان، علاوة على فرقة الدبكة، وفرقة الأغاني السيناوية والدحية والكورال الشعبي.

كما تستعد محافظة شمال سيناء، لتنظيم أول مهرجان للزيتون، أول أكتوبر المقبل، استكمالا لمبادرة عودة شجره الزيتون إلى جذورها، وإحياء التراث السيناوي الأصيل بكل عناصره الاجتماعية والثقافية وذكرياتها الجميلة، والذي يستمر لمدة أسبوع.