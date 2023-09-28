عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالا بذكرى نصر أكتوبر.. مهرجانات وأنشطة متنوعة في سيناء

سباقات الهجن غرب
سباقات الهجن غرب مدينة العريش

استعدت محافظة شمال سيناء لاحتفالات  الذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيدة  بشمال سيناء، وذلك بتنفيذ عدد من المهرجانات والأنشطة بمشاركة مديريات الزراعة والشباب والرياضة والثقافة، تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء. 
 

سباق الهجن

وأكد اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ شمال سيناء، والمشرف العام على سباق  الهجن، أنه تم تجهيز منطقة المضمار بالكيلو 17 غرب مدينة العريش   للاستعداد لسباق الهجن، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

يأتى السباق بمضمار الهجن  هذا العام فى إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقال إيهاب بيتا، مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن السباق سوف يبدأ يوم السبت المقبل، ويستمر حتى نهاية يوم الأحد، بالتنسيق مع اللجنة المركزية بديوان عام المحافظة، ورئيس مجلس مدينة العريش، وعدد من مدراء ورؤساء المديريات.

وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة أنه سوف تقام عدة فعاليات على هامش المهرجان، مثل عرض المشغولات اليدوية «هاند ميد»، ومنتجات التراث السيناوي.

من جهته، قال أشرف المشرحاني، رئيس فرع ثقافة شمال سيناء، إن هناك عروضا فنية ومهرجانات، سوف تقام على هامش المهرجان، علاوة على فرقة الدبكة، وفرقة الأغاني السيناوية والدحية والكورال الشعبي.

كما تستعد محافظة شمال سيناء،  لتنظيم أول مهرجان للزيتون، أول أكتوبر المقبل، استكمالا لمبادرة عودة شجره الزيتون إلى جذورها، وإحياء التراث السيناوي الأصيل بكل عناصره الاجتماعية والثقافية وذكرياتها الجميلة، والذي يستمر لمدة أسبوع.

txt

أوقاف شمال سيناء تنظم البرنامج الصيفي للأطفال بالمساجد الكبرى بمدن وقرى المحافظة

سيناء مهرجانات أنشطة احتفالات أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

ألفاظ خارجة.. شهود عيان يروون واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

موظفة جامعة القاهرة| قصة عمرها 5 سنوات نهايتها بالرصاص.. تفاصيل صادمة

مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والمولات غدا.. اعرف التوقيتات

بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

رغم ارتفاع الحرارة.. الأرصاد: أمطار رعدية اليوم بهذه المحافظات

وزير التعليم: أمن وسلامة الطلاب في المدارس أولويتنا و«أنا المسئول»

القبض على 3 إرهابيين من داعش بالعاصمة العراقية بغداد

حلف الناتو يعلن إرسال سلاح خطير إلى الحدود مع روسيا

فتاة مدينة نصر وجامعة القاهرة وسيدة العمرانية.. 3 جرائم مروّعة بسبب الحب

أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبد اللطيف منيع يتأهل لأوليمبياد باريس 2024 بعد حصوله على برونزية صربيا

لليوم الثالث|النواب يواصلون التوقيع على نماذج تزكية المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية 2024

كتاب مُلهم.. خبيرة أمريكية توثق انبهارها بالقرآن الكريم بثلاثة أمور في سورة النحل|شاهد

العثور على جثة ممثلة ومذيعة شهيرة في حديقة بـ إسطنبول.. ماذا حدث؟

فيديو

حب من طرف واحد.. تفاصيل مصرع موظفة بجامعة القاهرة على يد زميلها

الإعلامي نيشان يلقن ياسمين عز درسا والأخيرة ترفع دعوى ضده

تدهور اقتصادي عالمي غير مسبوق منذ أزمة كورونا.. مصر ليست الوحيدة

مقطع فيديو لفتاة تستمع للآيات القرانية يثير الجدل ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ