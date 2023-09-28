رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي يبحث برنامج الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

بحث رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي برنامج الاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى نصر أكتوبر ومرور ٥٠ عام علي احتفالات أعياد نصر اكتوبر .جاء ذلك أثناء اجتماعه مع مديري إدارات رئاسة الإقليم وذلك لاستعراض خطة الأنشطة والبرامج الفنيه والثقافية .

شهر رمضان

كما بحث خلال الاجتماع خطة البرامج المقترحة للاحتفال باليالي شهر رمضان المقبل ، على أن يتم تقديم البرنامج والمقايسات التقديرية اللازمة لتنفيذه في موعد أقصاه نوفمبر ٢٠٢٣م .



كما ناقش أعمال الصيانة ورفع الكفاءة بالمواقع الثقافية ، ومتابعة ماتم تنفيذه من أعمال الصيانة ، والحماية المدنية.

و استعراض خلال الاجتماع المشكلات والأزمات التي تواجهها الفروع الثقافية بالمرحلة القادمة وكيفية التغلب عليها.