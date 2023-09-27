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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يشهد احتفال الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

الإحتفال بالمولد
الإحتفال بالمولد النبوي الشريف بسيناء

شهد محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، احتفال مدير الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، في مسجد الإسراء بمدينة العريش، بحضور الشيخ محمود مرزوق مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، اللواء أسامة عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، وعبد الباقي جودة، مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية وجموع من المواطنين.

وقدم المحافظ، التهنئة إلي جموع المواطنين بهذه المناسبة العطرة، مؤكدًا على أن سيدنا محمد، صلي الله عليه وسلم، نشر المحبة والسلام وأضاء العالم بنوره وعلم البشرية معني الرحمة والعفو والجود والكرم.

وأكد المحافظ علي ضرورة الاقتداء بنبينا محمد واتباع تعاليمه التي تدعو الي السلم والأمن والمحبة والاخاء وانكار الذات وحب الوطن والحفاظ عليه والعيش بمحبة وسلام ونبذ العنف والحفاظ على كرامة الانسان.

 

اتباع سنة النبي:


وأكد الشيخ محمود مرزوق مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه يجب اتباع سنة النبي صلي الله عليه وسلم، في حياتنا اليومية، فالنبي صلي الله عليه وسلم صاحب المقام العالي والمنزلة الرفيعة، فيجب علينا اتباعه وتوقيره وتقديره.
وأضاف الشيخ مصباح العريف، مدير منطقة الوعظ بشمال سيناء، أن الامة الإسلامية تحتفي بميلاد المصطفي صلي الله عليه وسلم، الذي هو مصدر الرحمة للإنسانية جمعاء، ومحبته فرض من فروض الله
بدوره أكد الشيخ عبد الباقي جودة، مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف أن الإحتفال تضمن آيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ محمود غنام، وكلمة لمديرية أوقاف شمال سيناء، وكلمة لإدارة الوعظ بالأزهر الشرىف، وابتهالات دينية للشيخ سمير الحديدي.

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