شوشة لوفد مجلس الوزراء: الدولة ضخت استثمارات بسيناء بلغت 700 مليار جنيه

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، وفد من رئاسة مجلس الوزراء يضم كلا من " اللواء هشام السوداني والدكتور محمد فرجاني، الدكتور خالد السيد، مساعدي رئيس مجلس الوزراء" خلال زيارته الي محافظة شمال سيناء لتفقد عدد من المشروعات القومية التي يجري تنفيذها في مختلف مدن المحافظة.



ووجه المحافظ الشكر الي رئاسة مجلس الوزراء على الدعم المتواصل الي محافظة شمال سيناء بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



واستعرض المحافظ المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها على أرض شمال سيناء والتي من بينها التجمعات التنموية والمحاور الجديدة وميناء العريش البحري ومشروع خط السكة الحديد وغيرها من المشروعات التي ستغير وجه الحياة بالمحافظة.



وأشار المحافظ إلي قيام الدولة بضخ استثمارات في سيناء خلال السنوات الماضية بلغت أكثر من 700 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ مشروعات كبري في قطاعات البنية التحتية والطرق والكهرباء والمياه وغيرها، لافتًا إلي أن الدولة بجميع أجهزتها تولي سيناء وخاصة شمال سيناء أهمية كبيرة من خلال تنفيذ المشروعات التنموية.



وأكد وفد رئاسة مجلس الوزراء على اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء وتنفيذ مشروعات تنموية كبري في شتي القطاعات التنموية والخدمية لخدمة المواطنين في سيناء وخاصة محافظة شمال سيناء.



وأعرب الوفد عن سعادته بما يتم على أرض الواقع من حلم أصبح حقيقة تملأ العين، مؤكدا على أن العمل يتم على قدم وساق من أجل الوصول إلى الأهداف الكاملة لمبادرات السيد رئيس الجمهورية، مقدمين الشكر للعاملين في مختلف المشروعات التنموية على الجهود المبذولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور على مستوى شمال سيناء.

المشروعات القومية:



وقد الوفد خلال زيارته الي محافظة شمال سيناء بزيارة عدد من المشروعات القومية والخدمية التي يجري تنفيذها بمختلف مدن المحافظة من بينها ميناء العريش البحري ومحطة تحلية مياه الشرب بالكيلو 17 بالعريش ومحطات تحلية المياه ومستشفي العريش العام والوحدات الصحية والحضرية ومراكز الشباب واستاد العريش الرياضي والوحدات الاجتماعية ومكاتب البريد والحدائق العامة، ومساكن جهاز التعمير والأبنية التعليمية.



كما قام الوفد بزيارة مجمع محاكم شمال سيناء والتجمعات التنموية بوسط سيناء، مدينة رفح الجديدة، ومشروعات مركز ومدينة بئر العبد، جامعة العريش والمجمعات الازهرية.