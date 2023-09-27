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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يتفقد طريق الفاتح بالعريش

تفقد محور الفاتح
تفقد محور الفاتح بمدينة العريش

 

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، محور طريق الفاتح في مدينة العريش، والذي يعد أحد المحاور المرورية الرئيسية في مدينة العريش، وذلك في حضور قيادات مرور شمال سيناء.

 


وأكد المحافظ علي ضرورة تركيب مطبات صناعية بطريق الفاتح للحفاظ علي سلامة المواطنين وتقليل سرعة السيارات واستجابة لمطالب المواطنين بتركيب مطبات صناعية للحد من الحوادث.


ووجه المحافظ إدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية في مختلف محاور وطرق وشوارع محافظة شمال سيناء لتقليل الحوادث المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين.

 

 كما وجه مجالس المدن بالتنسيق مع المرور بوضع لوحات ارشادية.

 

المطب الصناعي:


وخلال جولته التفقدية قام المحافظ بتفقد المطب الصناعي الذي تم تركيبه على محور الفاتح في منطقة ظلال النخيل في حي المساعيد، تمهيدًا لبدء العمل في انشاء عدد من المطبات الصناعية الأخرى في طريق الفاتح وذلك للحد من زيادة سرعه السيارات وتقليل الحوادث المرورية.

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