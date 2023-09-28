القومي للمرأة يهنئ المستشارة داليا النمكي لندبها محامي عام أول بالنيابة العليا

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلي المستشارة داليا ابراهيم النمكي لندبها محامي عام أول بالنيابة العليا لشئون الأسرة.

وأعربت الدكتورة مايا عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار، مؤكدة ان هذا القرار يعكس نجاح المرأة المصرية وكفاءتها في مجال القضاء، مثنية علي تحقيق القاضيات المصريات نجاحات تفتح الباب لاجيال واجيال في منصة القضاء، متمنية لها دوام النجاح والتوفيق.

وتقدمت رئيسة المجلس بخالص الشكر والتقدير والاحترام لوزير العدل المستشار عمر مروان والمستشار حسني عبد اللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام المستشار أحمد شوقي لدعمهم الدائم والمتواصل لملف تمكين المرأة في الهيئات القضائية.