محمد كمال خلاف عميدا لكلية الآثار جامعة الفيوم

أعلن أ.د أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور القرار الجمهوري بتعيين أ.د محمد كمال خلاف، عميدًا لكلية الآثار بجامعة الفيوم.



يذكر أن الدكتور محمد كمال خلاف شغل منصب مدير مركز بحوث وصيانة الآثار كلية الآثار جامعة الفيوم ثم مديرًا لوحدة ضمان الجودة بالكلية ورئيس لقسم ترميم الآثار كلية الآثار جامعة الفيوم ووكيل كلية الآثار لشئون التعليم والطلاب جامعة الفيوم فقائم بأعمال عميد كلية الآثار جامعة الفيوم

ويتقدم أ.د ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، بخالص التهاني القلبية لسيادته متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.