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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مصر أكتوبر : بدأنا في جمع توكيلات دعم ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية

أحمد حلمى
أحمد حلمى

أعلن المهندس أحمد حلمى، الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بالإسكندرية، عن بدء فعاليات حملة "هنكمل المشوار" لتوثيق توكيلات دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر فتح باب الترشح لها 5 أكتوبر المقبل، وانعقادها في مطلع شهر ديسمبر القادم.

وأضاف "حلمى" أن قيادات وكوادر وأعضاء حزب مصر أكتوبر، في مختلف المحافظات، يكثفون من تحركاتهم والاصطفاف بشكل حضارى أمام مكاتب الشهر العقارى لتحرير توكيلات قانونية لتأكيد دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحث جميع المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجب وطنى.

وقال المهندس أحمد حلمي، نثمن ما تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات من مجهودات تمتاز بالاحترافية والنزاهة والحيادية، فهي كما أعلنت منذ أيام بأنها على مسافة متساوية من جميع المرشحين، فإنها بإعلانها الجدول الزمني لكافة إجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي نراه جدول زمني كافٍ سواء في فترة جمع التوكيلات أو في فترة الدعايا الانتخابية.

وأكد الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بالإسكندرية، على جاهزية مقار الحزب بالمحافظات لتكون مقرا لحملة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن كوادر وقيادات وأعضاء الحزب يبدأون حملة ( هنكمل المشوار) لتوعية وحث المواطنين على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لتحقيق امال وطموحات المصريين في مستقبل أفضل.

وأشار إلى أن مصر أمام مرحلة استثنائية من تاريخها الحديث، مرحلة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي كزعيم تاريخي لم يمر على مصر مثله منذ محمد علي باشا، حيث تجمع المصريون حول الفريق السيسي في ثورة 30 يونيو وما بعدها، وقاد مصر زعيمًا ورئيسًا ومشيّدًا لجمهورية جديدة في ظل تحديات خارجية وداخلية غير مسبوقة.

توكيلات دعم وتأييد الانتخابات الرئاسية المقبلة مكاتب الشهر العقاري الهيئة الوطنية للانتخابات حزب مصر أكتوبر

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