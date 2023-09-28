الرئيس الأمريكي وعائلته تلقوا رشاوى .. الكونجرس يبدأ أولى جلسات عزل بايدن

عقد مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، أولى جلسات التحقيق في عزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن من منصبه.

وقال رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب الأمريكي، السيناتور جيمس كومر، إن “الرئيس بايدن كذب على الشعب الأمريكي في ثروة عائلته”، مشيرا إلي أن “بايدن وعائلته تلقوا رِشى من أطراف خارجية بينها الصين”.

وأضاف كومر: “حددنا 9 أفراد من عائلة بايدن استفادوا من مخططات تجارية مشبوهة”، مؤكدا أن “هانتر بايدن متورط بالحصول على أموال من أوكرانيا بطريقة غير مشروعة”.

وقال رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب الأمريكي: “هانتر بايدن استخدم سلطة والده لعقد صفقات مالية مشبوهة”.

وأضاف أن “الطائرة الرئاسية للبيت الأبيض سهلت تنقلات هانتر بايدن المشبوهة”.

وأكد كومر، أن “وزارة العدل الأمريكية تريد إبعاد الشبهات عن هانتر بايدن”، موضحا أن نجل الرئيس الأمريكي يجني الأموال لصالح عائلته بطرق ملتوية ومستغلا اسم والده”.

وقال رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب الأمريكي: “نرى ما إذا كانت أفعال بايدن تستحق العزل بموجب الدستور”.