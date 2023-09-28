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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صندوق النقد الدولي يحذر من انقسام الاقتصاد العالمي إلى تكتلات

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، من انقسام الاقتصاد العالمي إلى تكتلات منفصلة.

 

وأوضح صندوق النقد الدولي، أن “الصين قادرة على تحقيق نمو أعلى على المدى المتوسط ​​إذا اغتنمت الفرصة لإعادة توازن اقتصادها عبر الإصلاحات”.

 

وأضاف أن “البيانات الحديثة تظهر بعض علامات الاستقرار في توقعات النمو بالصين”.

وأكد صندوق النقد الدولي، أنه “سيناقش طلب المغرب للدعم من صندوق المرونة والاستدامة”.

وفي وقت سابق، أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمغرب، أن الاجتماعات السنوية للمؤسستين العالميتين، ستبدأ في أكتوبر، في مراكش، على الرغم من الزلزال القريب الذي وقع مؤخرا في المغرب، وأدى إلى مقتل أكثر من 2900 شخص.

 

وسيعقد الاجتماع في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر في مراكش، على بعد 45 ميلا (72 كيلومترا) فقط من موقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة في 8 سبتمبر، مع بعض التغييرات لتكييف المحتوى 'مع الظروف'، حسبما قال رئيس البنك الدولي. 

وقال أجاي بانجا، المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ووزيرة الاقتصاد المغربية نادية فتاح العلوي، في بيان مشترك.

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واتخذ مسؤولون كبار في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا القرار، الذي نشرته “رويترز” لأول مرة، بناء على طلب مباشر من السلطات المغربية، التي ضغطت على المؤسسات العالمية؛ للمضي قدما في التجمع الذي من المتوقع أن يحضره ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص إلى المركز السياحي المغربي.

صندوق النقد الدولى صندوق النقد الاقتصاد العالمى

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