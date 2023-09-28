الظهور الأول لـ عمرو وردة بقميص نادي فاركو.. شاهد

نشر الإعلامي أحمد شوبير صورة لاعب عمرو ورد في ظهوره الأول مع فريق فاركو عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب شوبير :الظهور الأول لـ عمرو وردة بقميص نادي فاركو. 📷⚽

وفاز المصرى بتغلبه على فاركو بهدف للاشيئ فى اللقاء الذى أقيم اليوم باستاد برج العرب فى إطار الجولة الثانية للدورى .

وأحرز هدف المباراة ميدو جابر فى الدقيقة 53 واضاع زميلة مروان حمدى ضربة جزاء للمصرى مهدرا فرصة التقدم فى الدقيقة 39 من الشوط الأول .

بفوز فاركو غادر المصرى المركز الاخير وتقدم للمركز العاشر برصيد 3 نقاط وتراجع للمركز الاخير بدون نقاط .