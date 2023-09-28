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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الظهور الأول لـ عمرو وردة بقميص نادي فاركو.. شاهد

صدى البلد

نشر الإعلامي أحمد شوبير صورة  لاعب عمرو ورد في ظهوره الأول مع فريق فاركو عبر حسابه بموقع فيسبوك.

 

و كتب شوبير :الظهور الأول لـ عمرو وردة بقميص نادي فاركو. 📷⚽

 

وفاز المصرى  بتغلبه على فاركو بهدف للاشيئ فى اللقاء الذى أقيم اليوم باستاد برج العرب فى إطار الجولة الثانية للدورى .

 

وأحرز هدف المباراة ميدو جابر فى الدقيقة 53 واضاع زميلة مروان حمدى ضربة جزاء للمصرى مهدرا فرصة التقدم فى الدقيقة 39 من الشوط الأول .

 

بفوز فاركو غادر المصرى المركز الاخير وتقدم للمركز العاشر برصيد 3 نقاط وتراجع للمركز الاخير بدون نقاط .

 

 

شوبير فاركو اللاعب عمرو وردة مباراه فاركو و المصري

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