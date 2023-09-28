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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذيرات خطيرة.. الجيش الأوكراني يواجه كارثة الشهر المقبل

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، اليوم الخميس، أن إبطاء الهجوم المضاد ليس في صالح كييف لأن الأمطار الغزيرة في أكتوبر ستمنع الجيش الأوكراني من استخدام الدبابات الغربية.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أنه "من المتوقع هطول أمطار غزيرة الشهر المقبل، وقد تمنع الطرق التي جرفتها المياه استخدام المعدات الثقيلة مثل دبابات أبرامز الأمريكية التي وصلت مؤخرًا ودبابات تشالنجر البريطانية”، مشيرة إلي أنه “عندما يكون هناك طين وتستخدم دبابات تشالنجر التي تزن طنًا، فإنها ستغرق”.

ولفتت “نيويورك تايمز”، إلى أن تباطؤ وتيرة الهجوم يحمل مخاطر هائلة بالنسبة لأوكرانيا.

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وأضافت: "إذا فشلت في استعادة مناطق كبيرة، فقد يضعف الدعم الغربي، إما بسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية أو التردد في توفير المزيد من الأسلحة، خاصة في ظل الانتظار لسنوات طويلة لاستبدال المعدات".

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