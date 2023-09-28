ذكرت صحيفة “التليجراف” البريطانية، اليوم الخميس، أن أوكرانيا قد تفقد حلفاءها بسبب تصريحات وجحود الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وحسب “التليجراف”، قال كبير مستشاري المجموعة البرلمانية البريطانية المعنية بالعلاقات مع بولندا، جورج بيكزينسكي: "لقد اختار زيلينسكي وأباطرة الحبوب الأوكرانيين، بدلا من الانخراط في حوار بناء، المواجهة العامة من خلال اللجوء إلى الإجراءات القانونية من خلال منظمة التجارة العالمية”.

وأضاف: هذا يتجاوز مجرد الافتقار إلى الامتنان ويمثل بداية العداء مع الأصدقاء الحقيقيين”.

وأوضح أن “النزاع التجاري المتهور بين أوكرانيا وبولندا وسلوفاكيا والمجر أصبح الخطأ الأكثر وضوحا لزيلينسكي”.