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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب جحود زيلينسكي.. التليجراف: أوكرانيا تواجه خطر فقدان الحلفاء

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

ذكرت صحيفة “التليجراف” البريطانية، اليوم الخميس، أن أوكرانيا قد تفقد حلفاءها بسبب تصريحات وجحود الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وحسب “التليجراف”، قال كبير مستشاري المجموعة البرلمانية البريطانية المعنية بالعلاقات مع بولندا، جورج بيكزينسكي: "لقد اختار زيلينسكي وأباطرة الحبوب الأوكرانيين، بدلا من الانخراط في حوار بناء، المواجهة العامة من خلال اللجوء إلى الإجراءات القانونية من خلال منظمة التجارة العالمية”.

وأضاف: هذا يتجاوز مجرد الافتقار إلى الامتنان ويمثل بداية العداء مع الأصدقاء الحقيقيين”.

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وأوضح أن “النزاع التجاري المتهور بين أوكرانيا وبولندا وسلوفاكيا والمجر أصبح الخطأ الأكثر وضوحا لزيلينسكي”.

زيلينسكي الرئيس الأوكراني أوكرانيا

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