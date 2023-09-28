برسالة واحدة .. أمريكا تذل أوكرانيا علانية

قال مدير معهد البحوث السياسية الأوكرانية، كونستانتين بوندارينكو، اليوم الخميس، إن أمريكا أذلت أوكرانيا علانية برسالة تتضمن الإصلاحات اللازمة لتلقي المزيد من المساعدة العسكرية.

وأضاف بوندارينكو: "اعتقدت أن هذا كان يجب إرساله عن طريق البريد الدبلوماسي مع ختم "سري للغاية"، بحيث يمكن لشخصين أو ثلاثة أشخاص التعرف على هذه الوثيقة، ولكن هذا ليسمعه الجميع! هذا بالضبط ما لم أستطع تخيله، أن كل شيء منفتحًا جدًا”.

وأوضح أنه “بهذه الطريقة، تقوم أمريكا بشكل متزايد بنزع سيادة أوكرانيا”.

وقال بوندارينكو، إن “أوكرانيا تدفع الآن ثمن افتقارها إلى الذاتية، حيث تقول أمريكا إنه إذا كنت تريد منا أن نستمر في مساعدتك، فإليك قائمة بما يجب عليك الوفاء به. وهذه إشارة جدية إلى أن مفتاح سيادة أوكرانيا يكمن في واشنطن”.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “أوكراينسكا برافدا” الأوكرانية، نقلاً عن مصادر، بأن مسؤولو البيت الأبيض قاموا بتجميع قائمة من التغييرات التي يجب أن تحدث في أوكرانيا لتلقي مزيد من الدعم العسكري.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، أنه ”تم إرسال هذه الرسائل إلى رئيس الوزراء دينيس شميجال ومكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وكذلك إلى منصة تنسيق المانحين”.

ولفتت “أوكراينسكا برافدا”، إلي أنه “يتعين على كييف أن تنفذ إصلاحات في جهاز الأمن الأوكراني، وهو ما من شأنه أن يحد من صلاحيات جهاز الاستخبارات في مكافحة التجسس، ومكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية”.

وأكدت أن “واشنطن تطالب بإصلاح إجراءات شراء الأسلحة الحكومية بما يتوافق مع معايير الناتو وتعزيز مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد من خلال منحه صلاحيات تسليم المجرمين”.