وصول وزير الدفاع الفرنسي وممثلين عن 20 شركة عسكرية إلى أوكرانيا

أفادت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، بوصول وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو يرافقه ممثلون عن عشرين شركة فرنسية لصناعة الأسلحة إلى كييف اليوم الخميس.



وذكرت الصحيفة أن الوزير سيبحث خلال زيارته زيادة المساعدة العسكرية لكييف، حسبما نقلت وكالة نوفوستى.



ومن المقرر أن يعقد ليكورنو اجتماعا مع وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم عمروف، ووزير الصناعة ألكسندر كاميشيف، كما من المرجح أن يلتقي الرئيس فلاديمير زيلينسكي.

وبين ممثلي الشركات المرافقين للوزير الفرنسي عدد من مصنعي الطائرات بدون طيار والمدرعات والمتخصصين في الأمن السيبراني.