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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

2.4 مليار يورو مساعدات.. تصريحات عاجلة من أمين عام الناتو بشأن أوكرانيا

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

عقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مؤتمرا صحفيا مع أمين عام حلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرج "الناتو" بعد لقاء جمع الاثنين. 

وخلال المؤتمر، قال الأمين العام لـ حلف الناتو، إن القوات الأوكرانية تتقدم تدريجيا على عدة محاور خلال المواجهات مع القوات الروسية على الأرض.

وأضاف ستولتنبرج أن حلف الناتو اتخذ العديد من الخطوات لتقصير المدة المطلوبة لانضمام أوكرانيا إلى الحلف، لافتا إلى أن أوكرانيا أصبحت أقرب من أي وقت مضى للناتو.

وأعلن الأمين العام للناتو، أنه تم تخصيص عقد بقيمة 2.4 مليار يورو لتوفير الأسلحة والمعدات لـ أوكرانيا، مشيرا إلى أن حلف شمال الأطلسي سيواصل دعم كييف.

وقال ستولتنبرج، خلال المؤتمر الصحفي: "أبذل أقصى جهد لتسليم أنظمة دفاع جوي لـ أوكرانيا"، لافتا إلى أن هناك حاجة لزيادة المساعدات العسكرية لـ أوكرانيا.

وأوضح أمين عام الناتو، أن هناك خسائر كبيرة في أوكرانيا، ودمار واسع النطاق جراء حرب روسيا، وأن استسلام كييف لا يعني السلام.

ولفت إلى أنه كلما كانت أوكرانيا أقوى اقتربت نهاية الحرب، وأن روسيا تحارب من أجل “أوهام الإمبراطورية”.

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