قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسبانيا تتجه إلى انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر بعد حل البرلمان
ملحمة النصر|ماذا قال منهج تاريخ البكالوريا المصرية عن حرب أكتوبر ؟
خبير عسكري يكشف تفاصيل جديدة ومثيرة من حرب أكتوبر 1973 في ذكرى النصر
تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن
قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد القوات المسلحة
دمج 183026 طفل من ذوي الإعاقة البسيطة بأكثر من 28 ألف مدرسة بمختلف المحافظات
الطيران المدني السعودي: إصابة 3 أشخاص في استهداف مطاري نجران وجازان
رئيس مجلس الشيوخ في ذكرى نصر أكتوبر: الإرادة المصرية إذا عزمت فلا راد لعزمها
الليلة الختامية للاحتفال بذكرى مولد الإمام الحسين
وزير النقل يؤكد أهمية مواصلة العمل بروح انتصارات أكتوبر المجيدة لدعم التنمية الشاملة
بعد شهر من الدراسة| أب يستغيث: نقلوا بنتي من 4 لـ 3 ابتدائي وقالوا “ساقطة”
"الزراعة" ترفع حالة الطوارئ للموسم الشتوي وتطلق خطة شاملة لتوفير المستلزمات والتقاوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الكشف على 1522 مواطنًا بـ6 عيادات تخصصية ضمن القافلة الطبية بمدينة المستقبل

الحملة
الحملة
الإسماعيلية انجي هيبة

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية قافلة طبية بمدينة المستقبل التابعة لإدارة الإسماعيلية الصحية، على مدى يومين وضمت ٦ عيادات تخصصية.

يأتي ذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

وحرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على تفقد سير العمل بالقافلة الطبية بمدينة المستقبل التابعة لإدارة الإسماعيلية الصحية، حيث التقت مع فريق الطاقم الطبي، واطمأنت على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.

وأشارت إلى أن القافلة الطبية التي تم تنظيمها بمدينة المستقبل التابعة لإدارة الإسماعيلية الصحية، يومي ١ و ٢ اكتوبر ٢٠٢٦، نجحت في تقديم خدمات طبية مجانية لعدد ١٥٢٢ مواطنًا حيث استقبلت ٧٢٩ مواطن خلال يومها الأول، و٧٩٣ مواطن خلال يومها الثانى ،مشيرة إلى تقديم خدمات صحة المرأة وتوفير جميع وسائل الصحة الإنجابية بالمجان.

وحرصت وكيل وزارة الصحة على الاستماع للمواطنين المترددين على القافلة والتأكد من رضائهم عن الخدمة الطبية وصرف الأدوية بالمجان.

كما أكدت على دور التثقيف الصحي في تناول الموضوعات الصحية التي تمس المواطنين في ندوات التوعية والتثقيف الصحي مثل التوعية بحملة الحصبة والحصبة الألمانية والصحة الإنجابية والحد من استخدام المضادات الحيوية.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن القافلة شملت ٦ عيادات تخصصية [الباطنة، نسا، أطفال، رمد ،تنظيم أسرة ،أسنان]، وقد وفرت القافلة الكشف والعلاج المجاني، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد ٢٦١ مواطنًا بعيادة الباطنة، وعدد ٩١ سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ٣٩ سيدة، بالإضافة إلى استقبال عدد ٢٨٤ حالةً بعيادة الأطفال، بينما استقبلت عدد ١٠٨ حالة بعيادة الأسنان، أما عيادة الرمد استقبلت ١٣٤ مواطن، فضلًا عن خدمات الفحص المبكر للأمراض المزمنة ووحدة الأشعة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

الإسماعيلية اخبار الإسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد وفاة باحثة وحجر 200 شخص.. أمريكا تحذر: مرض غامض في روسيا قد ينتشر سريعًا

الإعلامي الراحل وائل الابراشي

كسرا كالون الباب وهربا.. محاولة اقتحام شقة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي بمصر القديمة

المتصوفة البلغارية الراحلة بابا فانغا

وفاة باحثة وحجر صحي.. مرض غامض في روسيا يثير مخاوف عودة الطاعون للعالم

إصابة سيدة في بورسعيد

مش مسامحاكي يا سحر .. نقل سيدة للمستشفى بعد محاولتها إنهاء حياتها ببورسعيد

زيادة في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

عيار 21 يسجل رقماً جديداً مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

حمزة عبد الكريم

مجرد نقاش فني.. منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ياسر إبراهيم إلى بيراميدز

مليون و700 ألف دولار.. ياسر إبراهيم يحدد سعر انتقاله إلى بيراميدز

حسام عبدالمجيد

مهلة 30 يومًا.. حسام عبد المجيد يوجه إنذارًا رسميًا للزمالك بسبب مستحقاته

ترشيحاتنا

حرب أكتوبر

معنوية قبل العسكرية.. كيف انتصرت مصر في حرب أكتوبر بجيشين في البيت والجبهة؟

حرب أكتوبر

ناقد فني: 6 أكتوبر ذكرى عزيزة في قلوب المصريين والعالم العربي

أرشيفية

أموال التأمينات تقترب من التريليون جنيه.. جمال عوض يكشف التفاصيل

بالصور

متفتحش بابها باستمرار .. أخطاء بسيطة تجعل التلاجة أكثر استهلاكا للكهرباء

التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك
التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك
التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك

هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ وشعر مبلل

هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ و شعر مبلل
هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ و شعر مبلل
هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ و شعر مبلل

طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء

طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء
طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء
طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد