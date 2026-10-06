الكشف على 1522 مواطنًا بـ6 عيادات تخصصية ضمن القافلة الطبية بمدينة المستقبل

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية قافلة طبية بمدينة المستقبل التابعة لإدارة الإسماعيلية الصحية، على مدى يومين وضمت ٦ عيادات تخصصية.

يأتي ذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

وحرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على تفقد سير العمل بالقافلة الطبية بمدينة المستقبل التابعة لإدارة الإسماعيلية الصحية، حيث التقت مع فريق الطاقم الطبي، واطمأنت على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.

وأشارت إلى أن القافلة الطبية التي تم تنظيمها بمدينة المستقبل التابعة لإدارة الإسماعيلية الصحية، يومي ١ و ٢ اكتوبر ٢٠٢٦، نجحت في تقديم خدمات طبية مجانية لعدد ١٥٢٢ مواطنًا حيث استقبلت ٧٢٩ مواطن خلال يومها الأول، و٧٩٣ مواطن خلال يومها الثانى ،مشيرة إلى تقديم خدمات صحة المرأة وتوفير جميع وسائل الصحة الإنجابية بالمجان.

وحرصت وكيل وزارة الصحة على الاستماع للمواطنين المترددين على القافلة والتأكد من رضائهم عن الخدمة الطبية وصرف الأدوية بالمجان.

كما أكدت على دور التثقيف الصحي في تناول الموضوعات الصحية التي تمس المواطنين في ندوات التوعية والتثقيف الصحي مثل التوعية بحملة الحصبة والحصبة الألمانية والصحة الإنجابية والحد من استخدام المضادات الحيوية.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن القافلة شملت ٦ عيادات تخصصية [الباطنة، نسا، أطفال، رمد ،تنظيم أسرة ،أسنان]، وقد وفرت القافلة الكشف والعلاج المجاني، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد ٢٦١ مواطنًا بعيادة الباطنة، وعدد ٩١ سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ٣٩ سيدة، بالإضافة إلى استقبال عدد ٢٨٤ حالةً بعيادة الأطفال، بينما استقبلت عدد ١٠٨ حالة بعيادة الأسنان، أما عيادة الرمد استقبلت ١٣٤ مواطن، فضلًا عن خدمات الفحص المبكر للأمراض المزمنة ووحدة الأشعة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.