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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال شهرين.. ضابط أمريكي يدق ناقوس الخطر بشأن تحرك الناتو في أوكرانيا

قوات الناتو - أرشيفية
قوات الناتو - أرشيفية

قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن الصراع الأوكراني قد ينتقل إلى بولندا وألمانيا بسبب تصرفات حلف الناتو المتهورة.

وأضاف جونسون: "الحقيقة هي أن حلف شمال الأطلسي متورط بالفعل بشكل مباشر في الصراع بسبب إمداده أوكرانيا بالأسلحة اللازمة لتنفيذ هجمات في عمق روسيا.. وأخشى أنه خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر سيزداد خطر توسع الصراع إلى ما هو أبعد من دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وقد ينتشر إلى بولندا وربما ألمانيا”.

وأوضح أن “الهجوم الأخير الذي شنته القوات الروسية على دبابة ليوبارد كشف حقيقة مشاركة جنود ألمان في عمليات القوات المسلحة الأوكرانية على خط المواجهة”.

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ولفت جونسون، إلي أن هذا يشير إلى أن حلف شمال الأطلسي منخرط بشكل علني في الأعمال العدائية في أوكرانيا.

حلف الناتو الصراع الأوكراني روسيا حلف شمال الأطلسي

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