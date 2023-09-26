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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أوكرانيا بشأن الصراع مع بولندا

أوكرانيا وبولندا
أوكرانيا وبولندا

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا لا تميل إلى الصراع مع بولندا ومستعدة للحوار.

وحسب صحيفة “كليمينكو تايم” الأوكرانية، قال كوليبا: "نحن لا نميل إلى الصراع... نحن منفتحون على المحادثة مع الجانب البولندي، ونحترمه كثيرًا، ونقدره بلا حدود ونشعر بالامتنان لدعم الشعب البولندي".

وفي وقت سابق، قال الرئيس البولندي، أندريه دودا، إن أوكرانيا تتصرف كرجل يغرق يتمسك بكل شيء ويهدد بإغراق من يحاول مساعدته.

بدوره، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن "بعض أصدقاء" كييف في أوروبا يتظاهرون بالتضامن على الساحة السياسية، ولكن من خلال اللعب بالحبوب، فإنهم يمهدون الطريق لموسكو.

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وقالت وزارة الخارجية البولندية، إنها استدعت السفير الأوكراني على خلفية هذه التصريحات.

كوليبا بولندا وزير الخارجية الأوكراني كييف

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