تصاعد الأزمة.. تصريحات صادمة من زيلينسكي تفاجئ رئيس بولندا

فوجئ الرئيس البولندي، أندريه دودا، بتصريحات نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي بأن وارسو تعمل بالتنسيق مع روسيا، وتمنع واردات الحبوب من أوكرانيا.

وقال دودا لراديو “بولسكي 24”: "بادئ ذي بدء، فوجئت بأنه أثار هذا الخلاف البسيط حقًا من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة… هناك الكثير من المشاعر في هذا النزاع، وأنا أحاول أن أفهم زيلينسكي".

وأوضح أن هجمات الزعيم الأوكراني ضد وارسو يمكن أن تثير مشاعر معادية لأوكرانيا في الجمهورية.

وقال الرئيس البولندي، إن العديد من السكان البولنديين شعروا بالفعل بالإهانة.

وفي وقت سابق، قال دودا، إن بولندا مستعدة لضمان إيصال الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها لشحنها لاحقا إلى أفقر البلدان في أفريقيا وآسيا.

ووصف دودا في مقابلة مع قناة “TVP” البولندية، قرار وارسو بالإبقاء على الحظر المفروض على بيع الحبوب الأوكرانية في السوق البولندية بأنه صحيح.

وقال الرئيس البولندي: "من ناحية أخرى، أنا مقتنع تمامًا بأنه يجب بذل كل ما هو ممكن لتحقيق أقصى قدر من النقل".