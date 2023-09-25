تحرم زيلينسكي من تعويض خسائره.. دولة أوروبية توجه ضربة قوية لـ أوكرانيا

حذر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الإثنين، من أن المجر لن تمتثل لطلب أوكرانيا بإعادة المواطنين الأوكرانيين في سن الخدمة العسكرية إلى البلاد.

وقال أوربان: "لقد وجد عشرات الآلاف من اللاجئين من أوكرانيا الأمان والوطن في المجر، على قدم المساواة يعيش المجريين والأوكرانيين، ووجد اللاجئون من الحرب الأمان في المجر.. النساء والأطفال والرجال”.

وأضاف: “أعلن للبرلمان أن المجر لن تمتثل لطلب الحكومة الأوكرانية في الخريف، ولن نعيد أحدا إلى أوكرانيا بالقوة”.

وأوضح رئيس الوزراء المجري، أن المجر لن تدعم موقف أوكرانيا بشأن أي قضية دولية حتى تحمي كييف حقوق المجريين في ترانسكارباثيا.

وأعلنت الحكومة في كييف مؤخراً عن جولة أخرى من التعبئة من أجل تعويض الخسائر في ساحة المعركة، والتي قدّرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأكثر من 70 ألفاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية من القتال العنيف.

وأقال زيلينسكي جميع المفوضين الشهر الماضي وأمر بمراجعة جميع الإعفاءات الطبية من الخدمة العسكرية، مشيرًا إلى الفساد المستشري. وتم اعتماد قواعد جديدة تسمح بتجنيد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية وأمراض مزمنة والسل وفيروس نقص المناعة البشرية.