المجر تكشف عن شرط دعمها لـ أوكرانيا

قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الإثنين، إن المجر لن تدعم موقف أوكرانيا بشأن أي قضية دولية حتى تحمي كييف حقوق المجريين في منطقة ترانسكارباثيا.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال أوربان، خلال خطاب ألقاه أمام البرلمان المجري، “ظلت أوكرانيا تضطهد المدارس المجرية لسنوات عديدة، وتعتزم تحويلها إلى مدارس أوكرانية أو إغلاقها”.

وأشار رئيس الوزراء المجري، إلى أن الحكومة المجرية تدافع عن حقوق المجريين في منطقة ترانسكارباثيا في كل المحافل الدولية.

واضاف أوربان: "لن ندعم أوكرانيا في أي قضية في الحياة الدولية حتى يتم إعادة القوانين السابقة التي ضمنت حقوق المجريين في ترانسكارباثيا".