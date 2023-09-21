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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"شوكة في خاصرتهم".. رئيس وزراء المجر يشن هجوما شرسا على الدول الغربية

رئيس الوزراء المجري
رئيس الوزراء المجري

قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، إن بودابست لا تخطط للتزحزح عن موقفها المتميز بشأن القضايا السياسية والاجتماعية الكبرى، على الرغم من أنها تدرك أن زعماء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيواصلون مهاجمتها.

وأوضح أوربان خلال اجتماع مع مشرعين من الحزب الحاكم، اليوم الخميس، أن "المجر شوكة في خاصرة" الدول الغربية لأنها تظل "البلد الأكثر حرية في أوروبا".

وأضاف أوروبان: "هناك حدود على حدودنا ولا يوجد مهاجرون هنا، كما لدينا سياسة صديقة للأسرة ولا أحد يفرض أفكارًا تتعلق بالجنس على أطفال المدارس، كما لا نقدم أسلحة لـ أوكرانيا ولا نرغب في التورط في الحرب".

وحذر رئيس الوزراء المجري من أن زعماء الاتحاد الأوروبي يسعون إلى حرمان بودابست من سيادتها الاقتصادية والثقافية والسياسية من خلال قلب الطريقة التي تزود بها المجر سكانها بالغاز وإجبارها على السماح بدخول عشرات الآلاف من المهاجرين، فضلاً عن "منح الأموال لـ أوكرانيا والموافقة على اتفاقها بعضوية الاتحاد الأوروبي إلى كييف دون نقاش رغم أنها لا تلبي أي متطلبات"، مؤكدا: "لن نسمح بحدوث ذلك".

وأشار أوروبان إلى أن المخاطر كبيرة للغاية في الموسم السياسي الجديد الذي بدأ للتو، مشددا على أن المجر تقدر سيادتها الوطنية.

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